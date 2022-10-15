В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскрёб, жильцов эвакуировали

Мощный пожар охватил сразу несколько этажей небоскрёба в азиатской части Стамбула. Жильцы дома и соседних зданий были немедленно эвакуированы. Об этом сообщает телеканал NTV.

Пожар в небоскрёбе в Стамбуле. Видео © Twitter / ragipsoylu

Пожар начался на нижних этажах 24-этажного дома в районе Фикиртепе и постепенно охватил верхние. На место прибыли пожарные расчёты из четырёх районов турецкого города.

Пожар был локализован, позднее его полностью потушили. О погибших и пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.