В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскрёб, жильцов эвакуировали
Мощный пожар охватил сразу несколько этажей небоскрёба в азиатской части Стамбула. Жильцы дома и соседних зданий были немедленно эвакуированы. Об этом сообщает телеканал NTV.
Пожар в небоскрёбе в Стамбуле. Видео © Twitter / ragipsoylu
Пожар начался на нижних этажах 24-этажного дома в районе Фикиртепе и постепенно охватил верхние. На место прибыли пожарные расчёты из четырёх районов турецкого города.
Пожар был локализован, позднее его полностью потушили. О погибших и пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.
Ранее Лайф писал, что в азиатской части Стамбула прогремел мощный взрыв. Инцидент произошёл в районе Кадыкёй. В результате взрыва в жилом доме произошёл пожар. Как сообщалось, три человека стали жертвами ЧП. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.
Twitter / ragipsoylu