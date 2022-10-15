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15 октября, 20:46

В Стамбуле загорелся 24-этажный небоскрёб, жильцов эвакуировали

Мощный пожар охватил сразу несколько этажей небоскрёба в азиатской части Стамбула. Жильцы дома и соседних зданий были немедленно эвакуированы. Об этом сообщает телеканал NTV.

Пожар в небоскрёбе в Стамбуле. Видео © Twitter / ragipsoylu

Пожар начался на нижних этажах 24-этажного дома в районе Фикиртепе и постепенно охватил верхние. На место прибыли пожарные расчёты из четырёх районов турецкого города.

Число жертв взрыва в угольной шахте в Турции достигло 40

Число жертв взрыва в угольной шахте в Турции достигло 40

Пожар был локализован, позднее его полностью потушили. О погибших и пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Ранее Лайф писал, что в азиатской части Стамбула прогремел мощный взрыв. Инцидент произошёл в районе Кадыкёй. В результате взрыва в жилом доме произошёл пожар. Как сообщалось, три человека стали жертвами ЧП. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.

Обложка ©

Twitter / ragipsoylu

Иван Косицын

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