Итальянцы вышли на митинги против поставок оружия Киеву

В Италии состоялись акции протеста против политики властей страны в отношении Украины и антироссийских санкций. Крупнейшая манифестация прошла в центре Рима. Несколько сотен сторонников партии "Суверенная и народная Италия" (СНИ) приняли участие в акции под лозунгом "Нет — войне, нет — санкциям, да — миру и труду!".

Собравшиеся раскритиковали политику властей, связанную с поставками оружия Киеву и введёнными против Москвы рестрикциями. "НАТО и ЕС, оставьте нас в покое!" — гласила надпись на одном транспаранте. Также демонстранты потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольствие.

Один из лидеров СНИ, бывший заместитель прокурора Палермо Антонио Ингройа, заявил РИА "Новости", что, по данным опросов, около 60% итальянцев не согласны с политикой официального Рима в отношении Киева и Москвы.

"Сегодня мы собрались здесь именно для защиты интересов итальянцев. Потому что в интересах итальянского народа начать подлинные мирные переговоры. Нет — войне, нет — санкциям против России! Пришло время сказать хватит этой политике!" — заявил Ингройа.

В Вероне прошла демонстрация под лозунгом "Мы не будем платить за войну НАТО!", инициаторами которой стали несколько общественных организаций, в том числе ассоциация "Венето – Россия". Её президент Пальмарино Дзокателли сообщил, что во время акции несколько сотен человек подписали петицию за немедленную отмену санкций ЕС в отношении РФ.

Акция против поставок вооружения Украине прошла и на римской площади Сан-Джованни, организатором выступила Международная ассоциация жертв терроризма. Как заявил президент организации Марко Фалвелла, накачивание Киевом оружием "ведёт лишь к обогащению немногих и гибели многих других".