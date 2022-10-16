В ДТП с пассажирским автобусом в Колумбии погибло 20 человек
В Колумбии 20 человек погибло, 15 пострадали в аварии с пассажирским автобусом. Об этом пишет журнал Semana со ссылкой на представителя транспортной полиции региона Альбертлан Агудело.
ДТП произошло поздно ночью. Автобус с пассажирами перевернулся на бок, в результате чего погибло 14 мужчин и шесть женщин. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. По данным местной полиции, причиной ДТП могла стать поломка тормозной системы автобуса.
Ранее Лайф писал, что в индийском штате Уттаракханд в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибло по меньшей мере 25 человек. По предварительным данным, спасено 20 человек. Автобус перевозил более 40 человек, это были гости свадебного торжества.
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