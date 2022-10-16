В ОПЕК сочли верным и своевременным решение снизить добычу нефти

Американская экс-постпред при ООН Никки Хейли, комментируя это решение, заявила, что страны ОПЕК+ решили сократить объёмы добычи нефти назло президенту США Джо Байдену. Это, по её словам, связано с его высказываниями против Саудовской Аравии в ходе президентской кампании.