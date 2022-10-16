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15 октября, 21:18

В ОПЕК сочли верным и своевременным решение снизить добычу нефти

Генсек ОАПЕК Али бин Сабт назвал своевременным решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи

Генеральный секретарь ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс назвал верным и своевременным решение стран организации о сокращении добычи нефти. Его заявление приводит телеканал "Аль-Арабия".

Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года.

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплёку решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Саудовская Аравия отрицает политическую подоплёку решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Американская экс-постпред при ООН Никки Хейли, комментируя это решение, заявила, что страны ОПЕК+ решили сократить объёмы добычи нефти назло президенту США Джо Байдену. Это, по её словам, связано с его высказываниями против Саудовской Аравии в ходе президентской кампании.

Обложка ©

Unsplash

Дмитрий Алексиевич

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