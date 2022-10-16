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15 октября, 22:01

С разницей в минуты: Две почти одновременные аварии на одной трассе унесли пять жизней

Пять человек погибли с разницей в несколько минут в двух ДТП на одном участке дороги в Дагестане

Сразу две аварии с разницей в несколько минут произошли на одном участке дороги в Дагестане. В этих ДТП погибло пять человек, среди жертв есть ребёнок, сообщается в официальном телеграм-канале МВД по республике.

"Два ДТП с разницей в несколько минут на одном участке дороги. В одном ДТП погибли трое, среди них один ребёнок, во втором — двое", — сказано в сообщении.

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Момент наезда байкера на толпу пешеходов в Петербурге попал на видео

Обе аварии произошли в Буйнакском районе на дороге Буйнакск – Унцукуль. В первой столкнулись "Лада-приора" и "Лада-ларгус", которая после удара полностью сгорела. В аварии погибли 28-летний водитель "приоры" и пассажиры "ларгуса" — 41-летняя женщина и 12-летний мальчик. Сообщается, что 36-летний водитель "ларгуса" и ещё один пассажир, 27-летняя девушка, с различными травмами доставлены в больницу.

  • ДТП с двумя легковушками в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan
    ДТП с двумя легковушками в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan
  • ДТП с двумя легковушками в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan
    ДТП с двумя легковушками в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan

ДТП с двумя легковушками в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan

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Впоследствии на этой же трассе столкнулись МАЗ и грузовая "газель". По предварительной информации, из-за заноса МАЗ, которым управлял 43-летний водитель, выехал на встречную полосу. В результате погибли водитель и пассажир "газели", их личности устанавливаются.

  • Авария с участием двух грузовиков в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan
    Авария с участием двух грузовиков в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan
  • Авария с участием двух грузовиков в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan
    Авария с участием двух грузовиков в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan

Авария с участием двух грузовиков в Дагестане. Фото © t.me / mvd_dagestan

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Ранее Лайф сообщал, что в Нижегородской области 13-летний подросток погиб в результате ДТП с участием трёх скутеров, велосипеда и автомобиля.

Обложка ©

t.me / mvd_dagestan

Иван Косицын

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