С разницей в минуты: Две почти одновременные аварии на одной трассе унесли пять жизней

Сразу две аварии с разницей в несколько минут произошли на одном участке дороги в Дагестане. В этих ДТП погибло пять человек, среди жертв есть ребёнок, сообщается в официальном телеграм-канале МВД по республике.

"Два ДТП с разницей в несколько минут на одном участке дороги. В одном ДТП погибли трое, среди них один ребёнок, во втором — двое", — сказано в сообщении.

Обе аварии произошли в Буйнакском районе на дороге Буйнакск – Унцукуль. В первой столкнулись "Лада-приора" и "Лада-ларгус", которая после удара полностью сгорела. В аварии погибли 28-летний водитель "приоры" и пассажиры "ларгуса" — 41-летняя женщина и 12-летний мальчик. Сообщается, что 36-летний водитель "ларгуса" и ещё один пассажир, 27-летняя девушка, с различными травмами доставлены в больницу.





Впоследствии на этой же трассе столкнулись МАЗ и грузовая "газель". По предварительной информации, из-за заноса МАЗ, которым управлял 43-летний водитель, выехал на встречную полосу. В результате погибли водитель и пассажир "газели", их личности устанавливаются.



