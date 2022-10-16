Известного российского хоккеиста заподозрили в организации договорняков

Следственный комитет РФ проведёт проверку в отношении бывшего игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никиты Филатова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Заявление в СК написал москвич Эмиль Музаффаров. Он утверждает, что бывший хоккеист, предположительно, участвовал в организации договорных матчей Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

"Артур Хачатурян организовывает договорные матчи на территории России — в МХЛ, ВХЛ — и также за пределами РФ. Одним из факторов стало сотрудничество с Филатовым. Это всё задокументировано и передано в Следственный комитет. Хачатурян рассказывал, как они делали матчи в МХЛ, ВХЛ. То, что Никита Филатов так или иначе с Артуром связан, у меня сомнений нет, я лично их разговор слышал один раз по телефону", — рассказал Музаффаров.

Сам Филатов оперативно прокомментировал информацию о своей причастности к организации договорных матчей. Спортсмен категорически отверг все обвинения.

"Я не знаю, кто этот человек. К договорным матчам не имею отношения. Дальше с этим будет разбираться адвокат", — приводит слова спортсмена "Матч ТВ".

В НХЛ Филатов выступал за "Коламбус Блю Джекетс" и "Оттаву Сенаторз". В КХЛ игрок защищал цвета ЦСКА, "Салавата Юлаева", "Югры", "Торпедо", "Адмирала", московского "Динамо", "Лады" и "Нефтехимика". Сейчас экс-хоккеист является помощником агента Сергея Исакова.