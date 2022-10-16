Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военный спутник

В Минобороны России сообщили, что лёгкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560". Старт ракеты, напомним, состоялся с космодрома Плесецк в субботу в 22:55 по московскому времени.

"Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчётами Космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России", — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Функционирование бортовых систем проходит нормально.