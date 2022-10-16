"Ещё и себе в убыток": Посол ЛНР назвал Маска спонсором терроризма

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, заявивший, что его компания SpaceX регулярно безвозмездно финансирует Starlink на Украине, подтвердил за собой статус спонсора терроризма. Такое мнение высказал глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

"Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Ещё и себе в убыток", — сказал Мирошник в беседе с ТАСС.

Он полагает, что первичная попытка Маска прекратить оплачивать спутниковую связь была "реакцией на откровенно хамское поведение со стороны украинского режима". Бизнесмена заставил пересмотреть своё решение Пентагон, который негласно управляет украинским режимом, сказал Мирошник. По его словам, предприниматель под страхом потерять огромные заказы был вынужден продолжить обеспечивать связью украинские формирования.