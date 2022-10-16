В Германии потребовали запустить "Северный поток – 2"

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель призывает власти Германии немедленно ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2". Это связано с тем, что против ФРГ, по её словам, ведётся экономическая война.

Если газопровод не будет задействован, то Германия очень много потеряет, добавила политик. Кто именно ведёт экономическую войну против её страны, депутат решила не уточнять.

Вайдель в своём заявлении призвала также к мирным переговорам по Украине с участием России. Она подчеркнула, что вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей отнюдь не является немецкой проблемой.