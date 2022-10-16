В Германии потребовали запустить "Северный поток – 2"
Немецкий депутат Вайдель: "Северный поток – 2" следует немедленно ввести в эксплуатацию
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель призывает власти Германии немедленно ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2". Это связано с тем, что против ФРГ, по её словам, ведётся экономическая война.
Если газопровод не будет задействован, то Германия очень много потеряет, добавила политик. Кто именно ведёт экономическую войну против её страны, депутат решила не уточнять.
Вайдель в своём заявлении призвала также к мирным переговорам по Украине с участием России. Она подчеркнула, что вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей отнюдь не является немецкой проблемой.
Ранее глава немецкого МВД Нэнси Фезер сообщила, что Германия намерена усилить защиту объектов критической инфраструктуры страны на фоне произошедших ЧП на "Северных потоках". В интервью Süddeutsche Zeitung она призвала операторов возводить новые объекты для защиты инфраструктуры и принимать дополнительные меры.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Bodo Marks