Германия усилит защиту критической инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках"
Германия намерена усилить защиту объектов критической инфраструктуры страны на фоне произошедших ЧП на "Северных потоках". Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер.
"Защита нашей критической инфраструктуры имеет наивысший приоритет", — отметила глава ведомства.
Она также призвала операторов возводить новые объекты для защиты инфраструктуры и принимать дополнительные меры. Так, объекты морской инфраструктуры были взяты под дополнительную защиту после увеличения присутствия на них федеральной полиции.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
Ещё одним поводом для таких заявлений со стороны главы немецкого МВД могла стать недавняя диверсия на железнодорожных участках на севере Германии, которая привела к остановке движения поездов.
Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance