Германия усилит защиту критической инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках"

Германия намерена усилить защиту объектов критической инфраструктуры страны на фоне произошедших ЧП на "Северных потоках". Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер.

"Защита нашей критической инфраструктуры имеет наивысший приоритет", — отметила глава ведомства.

Она также призвала операторов возводить новые объекты для защиты инфраструктуры и принимать дополнительные меры. Так, объекты морской инфраструктуры были взяты под дополнительную защиту после увеличения присутствия на них федеральной полиции.