Шольц заявил о необходимости продвижения ЕС на Восток

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил собрание европейских социал-демократов, где заявил о необходимости расширения и реформирования Евросоюза. По его словам, объединение большего числа людей в блоке поможет сильнее влиять на мир.

"ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, сможет ещё сильнее влиять на мир", — заявил политик и добавил, что считает продвижение на Восток выгодным для ЕС.