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15 октября, 15:06

Шольц заявил о необходимости продвижения ЕС на Восток

Канцлер ФРГ Шольц призвал к расширению и реформированию ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил собрание европейских социал-демократов, где заявил о необходимости расширения и реформирования Евросоюза. По его словам, объединение большего числа людей в блоке поможет сильнее влиять на мир.

"ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, сможет ещё сильнее влиять на мир", — заявил политик и добавил, что считает продвижение на Восток выгодным для ЕС.

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А ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что не хочет поставлять на Украину немецкие танки, так как это может сильно усугубить глобальный конфликт.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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