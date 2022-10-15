Шольц заявил о необходимости продвижения ЕС на Восток
Канцлер ФРГ Шольц призвал к расширению и реформированию ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил собрание европейских социал-демократов, где заявил о необходимости расширения и реформирования Евросоюза. По его словам, объединение большего числа людей в блоке поможет сильнее влиять на мир.
"ЕС, состоящий из 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, сможет ещё сильнее влиять на мир", — заявил политик и добавил, что считает продвижение на Восток выгодным для ЕС.
А ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что не хочет поставлять на Украину немецкие танки, так как это может сильно усугубить глобальный конфликт.
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