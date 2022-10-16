В Киеве звучат сирены воздушной тревоги
Власти Киева сообщили, что в городе объявлена воздушная тревога
В Киеве в ночь на воскресенье, 16 октября, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в городской администрации.
"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие", — говорится в телеграм-канале органа исполнительной власти.
Днём ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также Черниговской, Сумской и Луганской областях.
Обложка ©
Агентство "Москва"