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15 октября, 23:54

В Киеве звучат сирены воздушной тревоги

Власти Киева сообщили, что в городе объявлена воздушная тревога

В Киеве в ночь на воскресенье, 16 октября, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в городской администрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие", — говорится в телеграм-канале органа исполнительной власти.

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Днём ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также Черниговской, Сумской и Луганской областях.

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Агентство "Москва"

Юлия Коновалова

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