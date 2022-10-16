Колонка и электрокабель: В ПДД появятся два новых дорожных знака

В ближайшее время в Правилах дорожного движения (ПДД) появятся два новых знака, касающиеся зарядки электромобилей и движения автобусов, а также ограничения в отношении электротранспорта. Об этом в беседе с агентством "Прайм" сообщил управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

По словам юриста, из-за повышенного спроса на электросамокаты и прочие подобные средства передвижения появилась необходимость обозначения специальных заправочных станций. По словам Редина, на новом знаке будут изображены колонка и электрокабель.

В ПДД включат также знак "Движение автобусов запрещено" с целью разгрузки дорожной сети. Ограничение будет распространяться на частные транспортные средства. Также платная парковка будет дополнительно обозначаться монетой. Редин подчеркнул, что периодически необходимо вносить изменения в Правила дорожного движения для корректировки законодательства в соответствии с новыми реалиями на дорогах.