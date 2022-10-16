Маск признал тщетность своих попыток повлиять на ситуацию вокруг Украины

Американский бизнесмен Илон Маск признался, что его попытки добиться деэскалации украинского конфликта остаются безуспешными, хотя он пытался "изо всех сил". Об этом он написал в соцсети "Твиттер".

"Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию — и, честно говоря, безуспешно", — посетовал миллиардер.

Маск таким образом ответил на публикацию другого пользователя соцсети, предпринимателя Кима Доткома, который приветствовал усилия основателя компаний Tesla и SpaceX и обвинил США в безрассудной внешней политике на Украине.