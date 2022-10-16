Маск признал тщетность своих попыток повлиять на ситуацию вокруг Украины
Маск назвал свои усилия по деэскалации украинского конфликта безуспешными
Американский бизнесмен Илон Маск признался, что его попытки добиться деэскалации украинского конфликта остаются безуспешными, хотя он пытался "изо всех сил". Об этом он написал в соцсети "Твиттер".
"Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию — и, честно говоря, безуспешно", — посетовал миллиардер.
Маск таким образом ответил на публикацию другого пользователя соцсети, предпринимателя Кима Доткома, который приветствовал усилия основателя компаний Tesla и SpaceX и обвинил США в безрассудной внешней политике на Украине.
Ранее Маск заявил, что вероятность ядерной войны в мире стремительно растёт. Лайф также писал, что миллиардер резко передумал и решил продолжить финансирование Starlink на Украине. Бизнесмен сообщил, что изменил решение по системе спутникового интернета Starlink: она продолжит работу на Украине бесплатно в убыток его компании.
ТАСС / DPA / Britta Pedersen