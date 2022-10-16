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16 октября, 01:58

В Британии рассказали, как яйца помогут водителям экономить бензин

Daily Express: Британским водителям для экономии топлива посоветовали пользоваться яйцами

Издание Daily Express со ссылкой на экспертов предложило водителям Великобритании нетривиальный способ сэкономить на расходах на бензин. Автомобилистам посоветовали представлять между полом и педалью яйцо: так получится ездить осторожно и плавно, поскольку отсутствие резких разгонов и рывков позволяет снизить расход топлива.

В качестве ещё одного способа экономии называется регулярный контроль за давлением в шинах — это можно делать во время каждого заезда на заправку. Автомобилистам предложили также убрать из машины "всякий хлам".

"Багажник на крыше, коробки с вещами на багажнике, стойки для крепления велосипедов, — всё это увеличивает расход горючего до 25%", — рекомендует газета.

Отпуску помешал бензин: Британцы меняют планы на лето из-за резкого роста цен на топливо

Отпуску помешал бензин: Британцы меняют планы на лето из-за резкого роста цен на топливо

Таковые советы связаны с ежедневным ростом цен на топливо в стране, поэтому автомобилисты для экономии готовы пойти на многое. Владельцы машин вынуждены за литр бензина отдавать в среднем 162,32 пенса. Литр дизтоплива обходится им в 180,45 пенса.

Ранее польский журналист Лукаш Орбитовский дал шутливые советы по поводу того, как перестать оплачивать счета за электроэнергию. Жителям страны он порекомендовал сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Дмитрий Алексиевич

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