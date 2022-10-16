В Британии рассказали, как яйца помогут водителям экономить бензин

Издание Daily Express со ссылкой на экспертов предложило водителям Великобритании нетривиальный способ сэкономить на расходах на бензин. Автомобилистам посоветовали представлять между полом и педалью яйцо: так получится ездить осторожно и плавно, поскольку отсутствие резких разгонов и рывков позволяет снизить расход топлива.

В качестве ещё одного способа экономии называется регулярный контроль за давлением в шинах — это можно делать во время каждого заезда на заправку. Автомобилистам предложили также убрать из машины "всякий хлам".

"Багажник на крыше, коробки с вещами на багажнике, стойки для крепления велосипедов, — всё это увеличивает расход горючего до 25%", — рекомендует газета.

Таковые советы связаны с ежедневным ростом цен на топливо в стране, поэтому автомобилисты для экономии готовы пойти на многое. Владельцы машин вынуждены за литр бензина отдавать в среднем 162,32 пенса. Литр дизтоплива обходится им в 180,45 пенса.