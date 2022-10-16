"Кризис позади": Болгарский министр похвалился газовой "победой"

Глава Министерства экономики Болгарии Никола Стоянов заявил, что страна обеспечена газом на ближайший год. Об этом пишет издание Novinite со ссылкой на интервью министра телеканалу Nova.

Ранее бывший замглавы МИД Болгарии Милен Керемедчиев заявил, что санкции против России, введённые из-за специальной военной операции на Украине, отрицательно сказываются на странах – членах Евросоюза. Керемедчиев с иронией заметил, что Европа собирается всего за семь месяцев избавиться от 12-летней зависимости и судорожно ищет замену, однако в итоге меняет зависимость от президента России Владимира Путина на зависимость от Азербайджана.