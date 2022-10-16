Советник объяснил, почему Путина не будет на предстоящей конференции ООН
Глава делегации России объяснил, почему Путин не едет на конференцию ООН по климату
Президент России Владимир Путин не поедет на XXVII конференцию ООН по проблемам климата из-за того, что там не ожидается "громких" событий. Об этом сообщил глава российской делегации на конференции, советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.
"Предстоящая конференция в Шарм-эль-Шейхе, несомненно, очень важна, но настолько громких событий, каким было в 2015 году принятие Парижского соглашения, в этом году не ожидается", — приводит слова советника президента РИА "Новости".
Эдельгериев отметил, что после 2015 года российский президент больше не посещал конференции по климату. По словам советника, отношение Москвы к вопросу изменения климата не менялось, так как проблемы в этой области остаются.
Конференция ООН по изменению климата состоится в египетском Шарм-эль-Шейхе 6–18 ноября.
Ранее министр Пакистана Шерри Рехман заявила, что помощь богатых государств в сфере климата является недостаточной. По мнению Рехман, богатые государства, которые сильно загрязняют атмосферу, нарушили обещания уменьшить выбросы парниковых газов и поддержать развивающиеся страны в адаптации к глобальному потеплению.
ТАСС / ЕРА / RAMIL SITDIKOV / KREMLIN POOL / SPUTNIK