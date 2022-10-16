Советник объяснил, почему Путина не будет на предстоящей конференции ООН

Президент России Владимир Путин не поедет на XXVII конференцию ООН по проблемам климата из-за того, что там не ожидается "громких" событий. Об этом сообщил глава российской делегации на конференции, советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

"Предстоящая конференция в Шарм-эль-Шейхе, несомненно, очень важна, но настолько громких событий, каким было в 2015 году принятие Парижского соглашения, в этом году не ожидается", — приводит слова советника президента РИА "Новости".

Эдельгериев отметил, что после 2015 года российский президент больше не посещал конференции по климату. По словам советника, отношение Москвы к вопросу изменения климата не менялось, так как проблемы в этой области остаются.

Конференция ООН по изменению климата состоится в египетском Шарм-эль-Шейхе 6–18 ноября.