В здание горадминистрации Донецка попала выпущенная ВСУ ракета HIMARS
Мэр Донецка Кулемзин: В здание горадминистрации, предположительно, попала ракета HIMARS
Вооружённые силы Украины выпустили три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Донецку, одна из них и попала рядом со зданием городской администрации. Об этом в телеграм-канале написал мэр Алексей Кулемзин.
"По данным СЦКК, Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из населённого пункта Курахово. Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка", — заявил он.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные обстреляли больницу в Донецке. Здание медучреждения расположено в Куйбышевском районе города.
Telegram-канал Алексея Кулемзина