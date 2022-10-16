В здание горадминистрации Донецка попала выпущенная ВСУ ракета HIMARS

Вооружённые силы Украины выпустили три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Донецку, одна из них и попала рядом со зданием городской администрации. Об этом в телеграм-канале написал мэр Алексей Кулемзин.

"По данным СЦКК, Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из населённого пункта Курахово. Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка", — заявил он.