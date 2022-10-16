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16 октября, 06:19

В здание горадминистрации Донецка попала выпущенная ВСУ ракета HIMARS

Мэр Донецка Кулемзин: В здание горадминистрации, предположительно, попала ракета HIMARS

Вооружённые силы Украины выпустили три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Донецку, одна из них и попала рядом со зданием городской администрации. Об этом в телеграм-канале написал мэр Алексей Кулемзин.

"По данным СЦКК, Ворошиловский район Донецка сегодня утром был обстрелян из населённого пункта Курахово. Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка", — заявил он.

Сгорело три автомобиля: ВСУ обстреляли здание городской администрации в Донецке

Сгорело три автомобиля: ВСУ обстреляли здание городской администрации в Донецке

Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные обстреляли больницу в Донецке. Здание медучреждения расположено в Куйбышевском районе города.

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Telegram-канал Алексея Кулемзина

Артур Лапсаков

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