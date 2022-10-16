Гладков выразил соболезнования семьям погибших военных при теракте под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям военных, которые погибли в результате террористического акта на полигоне Западного военного округа в регионе. Своё обращение он опубликовал в телеграм-канале.

Белгородский губернатор Гладков выразил соболезнования семьям погибших военных на полигоне в ходе теракта. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Совершён террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие. <...> Конечно, хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами", — сказал он.

Гладков добавил, что власти и врачи помогут всем раненым, чем смогут. Сейчас им оказывается помощь. По его словам, врачи, лекарственные препараты и всё необходимое в регионе есть. Губернатор также добавил, что жителей Белгородской области среди погибших и раненых нет.