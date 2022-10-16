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16 октября, 05:33
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Гладков выразил соболезнования семьям погибших военных при теракте под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям военных, которые погибли в результате террористического акта на полигоне Западного военного округа в регионе. Своё обращение он опубликовал в телеграм-канале.

Белгородский губернатор Гладков выразил соболезнования семьям погибших военных на полигоне в ходе теракта. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

"Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Совершён террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие. <...> Конечно, хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами", — сказал он.

Гладков добавил, что власти и врачи помогут всем раненым, чем смогут. Сейчас им оказывается помощь. По его словам, врачи, лекарственные препараты и всё необходимое в регионе есть. Губернатор также добавил, что жителей Белгородской области среди погибших и раненых нет.

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О том, что на военном полигоне под Белгородом вечером 15 октября был совершён теракт, сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате ЧП погибло 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Светлана Оперук

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