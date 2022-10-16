Минобороны: Новый спутник "Космос-2560" внесён в каталог космических объектов
Выведенный 15 октября на орбиту лёгкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" спутник "Космос-2560" внесён в каталог космических объектов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Старт ракеты, напомним, состоялся с космодрома Плесецк в субботу, в 22:55 по московскому времени.
"Специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2560", — заявили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что лёгкая ракета "Ангара-А1.2" полетит в 2022 году, а старт тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" может состояться или в конце нынешнего года, или в начале 2023-го. Об этом проинформировали в госкорпорации "Роскосмос".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ