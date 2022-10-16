Волонтёры очистили осквернённый суворовский монумент в Швейцарии

Граждане России и Швейцарии отмыли от краски мемориал в честь сподвижников полководца Александра Суворова в Андерматте, который осквернили вандалы. Об этом сообщил президент швейцарского байк-клуба "Ночные волки" Рольф Шефлер, который принял участие в волонтёрской акции.

"Всё снова чисто. Граждане России и Швейцарии очистили мемориал", — сказал Шефлер в беседе с ТАСС.

Участникам акции, среди которых были и байкеры, удалось очистить монумент в кантоне Ури от чёрной краски и удалить две свастики.

В ночь с 11 на 12 октября неизвестные нарисовали чёрной краской свастики на памятнике "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Это уже второй случай в 2022 году, когда мемориал оказался жертвой вандалов. Первый инцидент произошёл в мае, неизвестные испачкали памятник жёлтой и синей краской. Полиция кантона Ури виновных не нашла.