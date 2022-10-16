Ударила в сердце: Порнозвезда Барби зарезала сожителя ножом

В британском графстве Глостершир 24-летняя порноактриса по прозвищу Фальшивая Барби хотела "напугать" своего парня и в результате убила его. Звезда OnlyFans Эбигейл Уайт всадила 22-летнему Брэдли Льюису в сердце нож.

За несколько часов до убийства 25 марта молодой человек заявил девушке, что их отношения окончены. Пара пошла в бар, где между Уайт, Льюисом и ещё одним мужчиной произошёл конфликт. Уже будучи дома, молодые люди продолжили выяснять отношения. В ходе ссоры девушка схватила нож и ударила любовника в грудь.

Задержанная призналась, что не хотела убивать своего молодого человека, а конфликт, по её словам, спровоцировало неадекватное поведение Льюиса, который не заступился за неё.

"Мы ругались, а он толкал меня. Я зашла на кухню и увидела нож. Взяла его, подошла и хотела напугать. Прежде чем я поняла, что делаю, я ударила его", — приводит слова девушки Daily Star.

Как уточняется, позже девушка вырвала нож из груди раненого мужчины и позвонила в скорую, заявив, что Льюис хотел покончить с собой. Пострадавшего отвезли в клинику, где он умер спустя несколько часов.