В Киеве и двух соседних областях объявлена воздушная тревога

В Киеве, а также в Черкасской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщает издание "Страна.ua".

"Воздушная тревога в Киеве, области и соседних регионах — Черкасской и Полтавской областях", — сказано в записи в телеграм-канале издания.

В киевской горадминистрации призвали жителей проследовать в укрытия.