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16 октября, 05:42
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В Киеве и двух соседних областях объявлена воздушная тревога

В Киеве, а также в Черкасской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщает издание "Страна.ua".

"Воздушная тревога в Киеве, области и соседних регионах — Черкасской и Полтавской областях", — сказано в записи в телеграм-канале издания.

В киевской горадминистрации призвали жителей проследовать в укрытия.

Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе

Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе

Воздушная тревога в Киеве уже звучала в ночь на воскресенье. Городская администрация также просила всех жителей срочно пройти в укрытия.

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Артур Лапсаков

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