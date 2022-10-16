В Киеве и двух соседних областях объявлена воздушная тревога
В Киеве, а также в Черкасской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщает издание "Страна.ua".
"Воздушная тревога в Киеве, области и соседних регионах — Черкасской и Полтавской областях", — сказано в записи в телеграм-канале издания.
В киевской горадминистрации призвали жителей проследовать в укрытия.
Воздушная тревога в Киеве уже звучала в ночь на воскресенье. Городская администрация также просила всех жителей срочно пройти в укрытия.
Telegram-канал КМДА – офіційний канал