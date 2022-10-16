Пособница ВСУ заявила, что украинские военные обманом добывают данные для обстрелов

Вооружённые силы Украины используют соцсети и мессенджеры для привлечения мирных граждан обманным путём, а затем наносят ракетные удары по гражданским объектам. Так, задержанная полицией жительница города Каменки-Днепровской Запорожской области Елена Якупова передавала украинским военным координаты, после чего под огонь попали общежитие и детский сад. Об этом женщина рассказала в беседе с РИА "Новости".

"Я в своё время сотрудничала с так называемым "Алладином", который давал мне задания: что нужно сделать, координаты каких зданий передать. Потом были прилёты. Был удар и по садику. Я не думаю, что хотели попасть конкретно по нему, но из-за неточности ударили, рядом точно также по общежитию, где жили мирные люди. Там военных не было", — сказала пособница ВСУ.

По словам Якуповой, она заблудилась в собственных взглядах, поэтому и передавала данные украинским военным. Однако сейчас женщина признаёт за всё вину и раскаивается. Она подчеркнула, что нельзя оправдать привлечение мирных граждан к подобным действиям. По её словам, человек, отвечая на какой-либо вопрос, может не понять, что он делает, а затем постепенно будет втянут в преступные действия украинских силовиков.

"При этом с той стороны я помощи не вижу, в то время как тут страдают мирные люди, которые готовы работать, жить в мире и приносить пользу Российской Федерации, а их используют обманным путём", — отметила Якупова.

Женщина также рассказала, что после освобождения города есть некоторые аспекты, говорящие о перспективах улучшения жизни. В первую очередь она отметила зарплату и соцвыплаты. Хотя, добавила пособница ВСУ, говорить о спокойной жизни рано, пока идут активные боевые действия и продолжаются обстрелы жилых кварталов. Если бы женщина могла обратиться к украинским военным, то попросила бы тишины и прекращения боевых действий, ведь от этого страдают мирные жители. Дело в том, продолжила Якупова, что не все имеют возможность бросить свои дома, некоторые из которых были оформлены в ипотеку, а кому-то достались от родственников, в том числе ветеранов.

Другой задержанный корректировщик из Каменки-Днепровской, Никита Щедрин, рассказал, что с ним связывался в соцсетях неизвестный, который представлялся украинским военным, и требовал от него координаты местонахождения ВС РФ. При этом, отметил мужчина, по горожанам стреляли из Никополя или Марганца. Сам Щедрин в армию не пошёл, поскольку является многодетным отцом.

"Против кого воевать? Против своих же людей, получается. Это бессмысленно. Если пойду, то дети останутся без кормильца и отца. Поэтому же я перестал общаться и сотрудничать. Я почувствовал, что он хочет мной воспользоваться и подставить", — сказал он.