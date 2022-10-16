НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 октября, 07:17

Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до февральского уровня

РИА "Новости": Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до уровня февраля

Шесть стран Европейского союза в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией до уровня, который был в феврале 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на результаты анализа данных национальных статистических служб.

Так, экспорт семи европейских стран в РФ в начале лета превысил значения, которые были в феврале. Речь идёт о Латвии (на 67%), Словении (37%), Хорватии (28%), Болгарии (25%), Эстонии (19%), а также Кипре (12%) и Люксембурге (7%). Импорт из РФ оказался выше февральских значений в десяти государствах ЕС. Помимо выше перечисленных это Чехия (в два раза), Мальта (на 88%), Испания (46%) и Бельгия (39%). В Словении же этот показатель вырос в 4,4 раза, в Хорватии — в 2,7 раза, в Люксембурге — на 22%, на Кипре — на 13%, в Эстонии — на 11%, в Болгарии — на 10%.

В целом, подчёркивает агентство, за первое полугодие экспорт товаров из Евросоюза в Россию сократился на 31% — до 28,4 миллиарда евро с 41,1 миллиарда евро в 2021 году. В то же время импорт из европейских стран в РФ вырос на 83% — до 121,7 миллиарда евро с 66,4 миллиарда.

Запад столкнулся с дефицитом туалетной бумаги из-за запрета на ввоз российской берёзы

Запад столкнулся с дефицитом туалетной бумаги из-за запрета на ввоз российской берёзы

Ранее Лайф писал, что почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России. Так, лидером по росту товарооборота оказалась Словения, которая увеличила ввоз товаров из России по сравнению с маем почти в два раза.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров