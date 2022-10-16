Шесть стран ЕС восстановили торговлю с Россией до февральского уровня

Шесть стран Европейского союза в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией до уровня, который был в феврале 2022 года. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на результаты анализа данных национальных статистических служб.

Так, экспорт семи европейских стран в РФ в начале лета превысил значения, которые были в феврале. Речь идёт о Латвии (на 67%), Словении (37%), Хорватии (28%), Болгарии (25%), Эстонии (19%), а также Кипре (12%) и Люксембурге (7%). Импорт из РФ оказался выше февральских значений в десяти государствах ЕС. Помимо выше перечисленных это Чехия (в два раза), Мальта (на 88%), Испания (46%) и Бельгия (39%). В Словении же этот показатель вырос в 4,4 раза, в Хорватии — в 2,7 раза, в Люксембурге — на 22%, на Кипре — на 13%, в Эстонии — на 11%, в Болгарии — на 10%.

В целом, подчёркивает агентство, за первое полугодие экспорт товаров из Евросоюза в Россию сократился на 31% — до 28,4 миллиарда евро с 41,1 миллиарда евро в 2021 году. В то же время импорт из европейских стран в РФ вырос на 83% — до 121,7 миллиарда евро с 66,4 миллиарда.