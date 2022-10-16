В России выявили 12 354 новых случая коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 12 354 случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За это же время от CoViD-19 полностью излечился 18 441 пациент, а общее число выздоровевших достигло 20 603 845. Всего в РФ выявили 21 304 554 случая коронавируса, зафиксировали 388 901 летальный исход, в том числе 94 — за прошедшие сутки.