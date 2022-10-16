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16 октября, 08:11

В России выявили 12 354 новых случая коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 12 354 случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За это же время от CoViD-19 полностью излечился 18 441 пациент, а общее число выздоровевших достигло 20 603 845. Всего в РФ выявили 21 304 554 случая коронавируса, зафиксировали 388 901 летальный исход, в том числе 94 — за прошедшие сутки.

Covindex рухнул до 92,7 пункта

Covindex рухнул до 92,7 пункта

Ранее биотехнолог рассказал, что после ковида человек стареет гораздо быстрее. По словам эксперта, происходит это из-за нескольких факторов, которые приводят к гормональным, неврологическим, кардиологическим заболеваниям.

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Варвара Романова
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