Си Цзиньпин пообещал ускорить модернизацию армии Китая

Китай ускорит модернизацию армии, чтобы к 2027 году достичь мирового уровня. Об этом заявил в ходе церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии КНР её генеральный секретарь, глава республики Си Цзиньпин.

"Реализация цели к столетию создания армии (2027 год. — Прим. Лайфа) в намеченные сроки и ускорение трансформации НОАК в вооружённые силы мирового класса — стратегическое требование всестороннего строительства современного социалистического государства", — сказал он.

Си Цзиньпин заявил, что необходимо реализовать идею партии об укреплении армии в новую эпоху, ускорить модернизацию военной теории, организации, личного состава, вооружения и техники, улучшить стратегические возможности НОАК по защите нацбезопасности и суверенитета.