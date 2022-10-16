Российские военнослужащие оказали помощь раненому украинскому пленному под Угледаром
Раненый украинский пленный получил помощь от российских военных из передового медпункта под Угледаром, который находится в полутора километрах от линии фронта.
"Раненый пленный — его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь. Потом его увезли и оказали квалифицированную медпомощь", — рассказал агентству РИА "Новости" командир медгруппы с позывным Донор.
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Собеседник агентства добавил, что пленный извинялся, благодарил и был сильно напуган. Но с ним не вели разговоров, а просто "по-человечески" оказали медицинскую помощь, несмотря на неприязнь.
"Зачем нам с ним говорить? Мы своё дело знаем. Конечно, лёгкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, всё равно он человек", — отметил военнослужащий.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Луганская Народная Республика и Украина произвели обмен пленными. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что в республику вернулись десять военнослужащих Народной милиции.
Министерство обороны РФ