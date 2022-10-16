Российские военнослужащие оказали помощь раненому украинскому пленному под Угледаром

Раненый украинский пленный получил помощь от российских военных из передового медпункта под Угледаром, который находится в полутора километрах от линии фронта.

"Раненый пленный — его привели, соответственно, мы с бригадой оказали ему первую врачебную помощь. Потом его увезли и оказали квалифицированную медпомощь", — рассказал РИА "Новости" командир медгруппы с позывным Донор.

Собеседник агентства добавил, что пленный извинялся, благодарил и был сильно напуган. Но с ним не вели разговоров, а просто "по-человечески" оказали медицинскую помощь, несмотря на неприязнь.

"Зачем нам с ним говорить? Мы своё дело знаем. Конечно, лёгкая неприязнь есть. Понимаешь, что этот человек воюет против товарищей наших, убивает кого-то, ранит. Но надо было ему помощь оказать, всё равно он человек", — отметил военнослужащий.