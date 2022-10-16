"ЕС вырыл себе могилу": Французы резко отреагировали на уход Danone из России

Читатели французского издания Le Figaro возмутились из-за новости об уходе компании Danone из РФ. Они считают это неправильным шагом, который ударит прежде всего по Франции и Европе, а не по России.

"Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение французской компании", — посетовал один из читателей.

"Если бы только Danone... До конфликта ЕС экспортировал в Россию 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях, которые, как и инвестиции других стран, отныне, вероятно, станут редкостью. Добавьте к этому дорогую энергию, которая надолго отяготит экономику. ЕС вырыл себе могилу", — отметил другой комментатор.

"Мы сразу же видим отсутствие мужества у этих бизнес-лидеров, которые скорее убегают, чем сталкиваются с опасностями российской операции! Мы не гордимся тем, что мы французы!" — написал пользователь.

"Danone капитулирует перед Урсулой [фон дер Ляйен]. Какое печальное зрелище", — заключил читатель издания.