Военные РФ разрушили надежды ВСУ на наступление в Херсонской области
Стремоусов: Надежды ВСУ на наступление в Херсонской области разрушены
Надежды Вооружённых сил Украины на наступление в Херсонской области были разрушены слаженной работой российских военных. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, благодаря войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского украинские силы были разбиты на Херсонском направлении, а надежды наступательной операции были разрушены.
"Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле", — написал замглавы Администрации Херсонской области.
Ранее Стремоусов заявил, что попытки ВСУ начать контрнаступление в Херсонской области пока ограничиваются артиллерийскими ударами. По его словам, ситуация находится под контролем российской стороны, "линия обороны работает".
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