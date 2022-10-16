Военные РФ разрушили надежды ВСУ на наступление в Херсонской области

Надежды Вооружённых сил Украины на наступление в Херсонской области были разрушены слаженной работой российских военных. Об этом в телеграм-канале заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, благодаря войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского украинские силы были разбиты на Херсонском направлении, а надежды наступательной операции были разрушены.

"Все укронацисты, которые в наркотическом угаре спешат сделать селфи на русской земле, будут прибиты к русской земле", — написал замглавы Администрации Херсонской области.