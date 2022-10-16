Си Цзиньпин: Необходимо усилить безопасность в ядерной сфере Китая

В Китае необходимо усилить меры безопасности в экономической, ядерной, космической и морской сфере. Об этом заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин на XX съезде партии в Пекине.

Он также подчеркнул необходимость укрепления безопасности в сфере финансов, Интернета и других.