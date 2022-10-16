Си Цзиньпин: Необходимо усилить безопасность в ядерной сфере Китая
Си Цзиньпин призвал усилить безопасность ядерной и космической сферы в Китае
В Китае необходимо усилить меры безопасности в экономической, ядерной, космической и морской сфере. Об этом заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин на XX съезде партии в Пекине.
Он также подчеркнул необходимость укрепления безопасности в сфере финансов, Интернета и других.
"Необходимо усиливать строительство системы по обеспечению безопасности в сфере экономики, ключевой инфраструктуры, финансов, Интернета, данных, биологии и ресурсов, а также в ядерной, космической и морской сфере", — сказал Си Цзиньпин.
Ранее Лайф писал, что XX съезд Компартии Китая открылся в Пекине, представляющие все регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство. В ходе выступления на открытии Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения Китая с Тайванем. Китайский лидер заявил, что Пекин намерен всячески бороться с тайваньским сепаратизмом. Он добавил, что Китай ускорит модернизацию армии, чтобы к 2027 году достичь мирового уровня.
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