Названы болезни, которые лечатся прогулкой

Прогулки и ходьба улучшают когнитивные функции, хорошо влияют на гормональную сферу, а также оказывают позитивное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом Лайфу рассказал врач общей практики и глава частной клиники Сергей Длин.

"Если человек, например, страдает гипертонической болезнью, то регулярная ходьба будет помогать организму с этим давлением. У людей, которые регулярно будут ходить, может быть даже понижена дозировка препаратов, которые при гипертонии пьются на ежедневной основе", — сказал специалист.

Вечерняя ходьба помогает улучшить сон, который очень важен для выработки базовых гормона роста и мелатонина, сохраняющих молодость, здоровье и дающих ресурсы на следующий день. Также у людей, которые регулярно гуляют, мозг работает лучше за счёт поступления кислорода к клеткам.

"А так как эти клетки — одни из самых медленно восстанавливающихся и медленно делящихся, то есть имеющих более медленные процессы обновления, то ходьба будет способствовать поддержанию этих процессов, улучшению нервной проводимости и импульса между нейронами. Например, люди, страдающие болезнью Альцгеймера или Паркинсона, с помощью прогулок могут значительно замедлить развитие этого недуга на фоне общей комплексной терапии", — указал медик.

Прогулки хорошо влияют и на гормональную сферу, помогают снижать количество инсулина, что важно для людей с сахарным диабетом, а также уменьшают риск онкологических заболеваний. Длин добавил, что регулярные прогулки и ходьба помогают держать мышцы в тонусе, что очень важно для постоянно идущих в организме метаболических процессов, в том числе для выработки белка.