Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района
В ходе обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погиб один человек. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.
Момент обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Видео © Telegram / ШТАБ ТерО ДНР
"Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По улице Тюленина погиб мужчина, анкетные данные устанавливаются", — указывается в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли городскую администрацию в Донецке. В результате сгорело три автомобиля, а в здании из окон выбиты стёкла. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, предположительно, в здание горадминистрации попала ракета HIMARS. В результате обстрела пострадало четыре местных жителя.
Кадр из видео Telegram / ШТАБ ТерО ДНР