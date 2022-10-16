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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 09:26
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Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района

В ходе обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погиб один человек. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

Момент обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Видео © Telegram / ШТАБ ТерО ДНР

"Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По улице Тюленина погиб мужчина, анкетные данные устанавливаются", — указывается в сообщении.

Власти Донецка заявили, что удар ВСУ по администрации был целенаправленным
Власти Донецка заявили, что удар ВСУ по администрации был целенаправленным

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли городскую администрацию в Донецке. В результате сгорело три автомобиля, а в здании из окон выбиты стёкла. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, предположительно, в здание горадминистрации попала ракета HIMARS. В результате обстрела пострадало четыре местных жителя.

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Кадр из видео Telegram / ШТАБ ТерО ДНР

Евгения Колесникова
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