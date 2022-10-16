В США рассказали, до чего доведёт политика Байдена по Украине

Политика американского президента Джо Байдена в отношении конфликта на Украине может привести к ядерной войне с Россией. Соответствующее заявление сделал обозреватель издания 19Fortyfive бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По его мнению, заявление Байдена о планах Вашингтона поддерживать Киев столько, сколько потребуется, отражает стратегическую проблему Штатов. Сейчас, как напомнил обозреватель, американцам противостоит государство, обладающее ядерным оружием и способное защитить себя. И если Запад будет продолжать безрассудно накачивать украинцев вооружением, то всё может закончиться катастрофой.