В США рассказали, до чего доведёт политика Байдена по Украине
Обозреватель 19Fortyfive предрёк ядерную войну США и России из-за политики Байдена
Политика американского президента Джо Байдена в отношении конфликта на Украине может привести к ядерной войне с Россией. Соответствующее заявление сделал обозреватель издания 19Fortyfive бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.
По его мнению, заявление Байдена о планах Вашингтона поддерживать Киев столько, сколько потребуется, отражает стратегическую проблему Штатов. Сейчас, как напомнил обозреватель, американцам противостоит государство, обладающее ядерным оружием и способное защитить себя. И если Запад будет продолжать безрассудно накачивать украинцев вооружением, то всё может закончиться катастрофой.
"Позвольте мне категорически заявить то, что должно быть очевидным: в ситуации на Украине нет ничего такого, что стоило бы потери одного города НАТО или Америки в результате ядерного удара", — резюмировал Дэвис.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тем, кто спекулирует на тему ядерной угрозы от РФ, надо осознавать ответственность. Москва также призывает искусственно не раздувать эту тему, добавил министр.
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