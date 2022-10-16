Миллер заявил о возможном прекращении поставок газа при введении ЕС потолка цен
"Газпром" может прекратить поставки газа в случае введения потолка цен. Об этом заявил глава энергетической компании Алексей Миллер. Он добавил, что введение потолка цен на газ — это серьёзное нарушение условий действующих контрактов.
Алексей Миллер о возможном введении потолка цен на газ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Вы знаете, на самом деле, мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечёт за собой прекращение поставок", — заявил Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале телеведущего.
Ранее Лайф писал, что ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть, однако максимальная стоимость, которую хотел бы установить Брюссель, пока не определена. Йеллен же отмечала, что "предельная цена" может быть зафиксирована на уровне 60 долларов. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто попытается ограничивать искусственно её цену.