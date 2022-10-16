Миллер заявил о возможном прекращении поставок газа при введении ЕС потолка цен

"Газпром" может прекратить поставки газа в случае введения потолка цен. Об этом заявил глава энергетической компании Алексей Миллер. Он добавил, что введение потолка цен на газ — это серьёзное нарушение условий действующих контрактов.

Алексей Миллер о возможном введении потолка цен на газ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Вы знаете, на самом деле, мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечёт за собой прекращение поставок", — заявил Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале телеведущего.