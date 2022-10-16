Полиция ищет жителя Омска, ранившего из травмата мужчину во время конфликта
Житель Омска открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил человека
Житель Омска открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД РФ.
Омич открыл стрельбу из травматического пистолета. Видео © VK / Инцидент Омск
Очевидцы рассказали о произошедшем в местных пабликах в соцсети "ВКонтакте". По их словам, между двумя омичами возник конфликт, а потом один из мужчин выстрелил из пистолета порядка шести раз. Инцидент произошёл в районе улицы Полторацкого, 47/1. Указывается, что из-за выстрелов сработала сигнализация стоящих рядом машин.
По предварительным данным, неизвестный стрелял из травматического оружия. Сейчас пострадавший в ходе конфликта находится под наблюдением врачей. По факту произошедшего полицейские организовали проверку. Подозреваемый в стрельбе пока не задержан, добавили в областном УМВД РФ.
Ранее сообщалось, что в американском городке застрелено пять человек, в том числе и полицейский. В результате перестрелки есть также раненые: по данным правоохранительных органов, в медучреждение для оказания помощи было доставлено по меньшей мере три человека.
Shutterstock