Россиянам рассказали, какой фастфуд самый безопасный

Фастфуд — это не самая полезная для организма пища, но она является для людей возможностью быстро перекусить. Однако даже её можно сделать более безопасной. Например, в блюдо можно добавить больше овощей или заменить майонез на томатный соус. Какой фастфуд выбрать с пользой для себя, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT.

"Фастфуд — это то, что даёт нам возможность быстро перекусить. Это могут быть различные роллы, главное, чтобы они были свежие. От соевого соуса, который подают в ресторанах быстрого питания, тоже лучше отказаться", — сказала она.

По словам диетолога, пицца является самым полезным фастфудом, но при этом она должна быть без копчёной колбасы, с сыром, грибами и большим количеством томатов. При выборе картофеля стоит отдать предпочтение деревенскому, ведь он полезнее. Причём лучше его съесть с овощами, отметила Соломатина. А ещё рекомендуется в бургере заменить булку на цельнозерновой хлеб. В него же стоит добавить больше овощей. Есть правило, касающееся и холодных напитков .

"Коктейли, молочные коктейли и любые холодные напитки, особенно со льдом, не дают нормально перевариваться еде", — подчеркнула диетолог.

По словам специалиста, при желании поесть чипсы или пирожки стоит отдать выбор запечённым. Ещё следует снимать панировку с наггетсов и куриных крылышек. Майонез тоже под запретом, ведь в заведениях быстрого питания он не очень высокого качества. Лучше его заменить на томатный соус. Например, стоит этого правила придерживаться при употреблении куриной шаурмы. Также в неё следует добавить больше овощей.