Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов

Ежедневно погранслужба Украины задерживает от 20 до 30 уклонистов, которые пытаются выехать из страны. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказал спикер госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что всего с 24 февраля задержали около 10 тысяч таких граждан.

"В сутки мы задерживаем от 20 до 30 таких лиц. За минувшие сутки таких было 22 человека. Это и по пунктам пропуска, и по "зелёному" участку границы. С 24 февраля в пунктах пропуска задержано около 3,2 тысячи таких лиц, а на "зелёном" участке границы — уже 6,6 тысячи", — заявил Демченко.

На Украине до 21 ноября действует военное положение и мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.