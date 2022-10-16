В Киеве третий раз за день объявили воздушную тревогу

В Киеве и многих других областях Украины объявлена воздушная тревога. В столичной городской администрации призвали жителей проследовать в укрытия. Отметим, что это уже третья тревога за день.

По данным издания "Страна.ua", тревога объявлена во всех областях. В этой связи власти Одесской, Николаевской, Полтавской областей, а также областей на западе страны призвали жителей оставаться в укрытиях.