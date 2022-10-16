В Киеве третий раз за день объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявлена воздушная тревога
В Киеве и многих других областях Украины объявлена воздушная тревога. В столичной городской администрации призвали жителей проследовать в укрытия. Отметим, что это уже третья тревога за день.
По данным издания "Страна.ua", тревога объявлена во всех областях. В этой связи власти Одесской, Николаевской, Полтавской областей, а также областей на западе страны призвали жителей оставаться в укрытиях.
Ранее сегодня, 16 октября, в Киеве и приграничных столичных областях уже звучала воздушная тревога. О каких-либо прилётах и ударах не сообщалось.
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