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16 октября, 09:46

В Киеве третий раз за день объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявлена воздушная тревога

В Киеве и многих других областях Украины объявлена воздушная тревога. В столичной городской администрации призвали жителей проследовать в укрытия. Отметим, что это уже третья тревога за день.

По данным издания "Страна.ua", тревога объявлена во всех областях. В этой связи власти Одесской, Николаевской, Полтавской областей, а также областей на западе страны призвали жителей оставаться в укрытиях.

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Ранее сегодня, 16 октября, в Киеве и приграничных столичных областях уже звучала воздушная тревога. О каких-либо прилётах и ударах не сообщалось.

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Артур Лапсаков

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