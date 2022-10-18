На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в телеграм-канале сообщает украинское издание "Страна.ua".

Согласно сообщению, сирены сработали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Позднее появилось сообщение о расширении воздушной тревоги на западные регионы страны. В частности, речь идёт о Черновицкой, Хмельницкой, Ровненской, Житомирской и Винницкой областях. А вскоре воздушная тревога распространилась на всю страну.