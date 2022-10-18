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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 05:20
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18 октября на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в телеграм-канале сообщает украинское издание "Страна.ua".

Согласно сообщению, сирены сработали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Позднее появилось сообщение о расширении воздушной тревоги на западные регионы страны. В частности, речь идёт о Черновицкой, Хмельницкой, Ровненской, Житомирской и Винницкой областях. А вскоре воздушная тревога распространилась на всю страну.

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Ранее Лайф уже сообщал, что ночью в Киеве объявили воздушную тревогу. Сирены сработали ещё и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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Евгения Колесникова
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