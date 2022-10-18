"На пороге конфликта": В США назвали новый регион для соперничества с Россией

Из-за глобального потепления льды в Арктике могут окончательно растаять, что откроет новые маршруты в этом регионе и сделает его центром конфликта с Россией. Такое мнение в интервью CNN высказал сенатор от американского штата Мэн Ангус Кинг.

"Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта", — заявил Кинг.

Он также подчеркнул, что ажиотаж вокруг Арктики возник не только из-за новых морских путей, способных сократить некоторые маршруты на 15 дней, но и из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов.

Между тем, по словам журналиста канала Бориса Санчеса, за последние 25 лет 75% льдов в Арктике растаяли. По подсчётам учёных, полностью исчезать в летние периоды льды могут уже в ближайшие 12 лет, открывая в плане логистики огромные экономические преимущества. При этом, отметил журналист, России принадлежит больше половины арктического побережья.