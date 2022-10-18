NI спрогнозировал сроки поражения Украины без поддержки США
Гендиректор NI Саймc предрёк Украине поражение за месяц без помощи США и НАТО
Украина не сможет продержаться в конфликте с Россией без военной помощи США и НАТО даже месяц. Такое мнение высказал в своей колонке издатель и гендиректор издания National Interest Дмитрий Саймс.
"Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц", — подчеркнул Саймс.
Он счёл нецелесообразным решение администрации Джо Байдена дать возможность Незалежной налагать вето на любые соглашения РФ и США, которые касаются Украины. Издатель также подчеркнул, что участие Соединённых Штатов в украинском конфликте рано или поздно приведёт к эскалации конфликта между Америкой и Россией, поэтому правительству Зеленского необходимо искать мирные пути решения вопроса.
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