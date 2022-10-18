NI спрогнозировал сроки поражения Украины без поддержки США

Украина не сможет продержаться в конфликте с Россией без военной помощи США и НАТО даже месяц. Такое мнение высказал в своей колонке издатель и гендиректор издания National Interest Дмитрий Саймс.

"Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц", — подчеркнул Саймс.