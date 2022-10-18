"Эликсиры молодости": Геронтолог объяснил, как отдалить старение

Снизить скорость процессов старения в организме помогут средиземноморская диета и правильный, активный режим движения. Об этом рассказал геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология", доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Он отметил, что человечество всё время ищет эликсир молодости, бессмертия. Однако есть более простые способы.

"Очень много разработок ведётся по поводу геропротекторов — лекарств, которые замедляют старение. Но интересно то, что на сегодняшний день в нашем арсенале появилось два немедикаментозных фактора, которые учёные рассматривают как лекарства. Это определённый режим питания и определённый режим движения", — сказал Прощаев в интервью порталу Ura.ru.

При движении в организме человека выделяется в эндотелии сосудов гормон оксид азота. Он способствует расширению сосудов, снижению артериального давления и повышению устойчивости сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам, уточнил доктор медицинских наук.

"На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения в качестве одной из наиболее приемлемых моделей питания рекомендует средиземноморскую диету. Понятно, что мы живём не на Средиземном море, некоторые национальные особенности могут иметь место, послабления, но как основа такая диета рекомендуется", — рассказал врач.