США перебросили в Нидерланды истребители пятого поколения F-22

США перебросили новую группу боевых самолётов в Нидерланды. Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor находились в рамках натовской миссии Air Shielding для учений в Польше.

Как сообщает командование американских ВВС в Европе, учебные полёты прибывших с баз в США самолётов F-22 выполнялись совместно с польскими F-16 и итальянскими Eurofighter Typhoons.