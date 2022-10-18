США перебросили в Нидерланды истребители пятого поколения F-22
США перебросили новую группу боевых самолётов в Нидерланды. Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor находились в рамках натовской миссии Air Shielding для учений в Польше.
Как сообщает командование американских ВВС в Европе, учебные полёты прибывших с баз в США самолётов F-22 выполнялись совместно с польскими F-16 и итальянскими Eurofighter Typhoons.
Ранее Лайф писал, что НАТО начало учения по ядерному сдерживанию с бомбардировщиками США. Согласно заявлению альянса, боевое оружие в учениях задействовано не будет. Манёвры стартовали 17 октября и продлятся до 30 октября над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря.
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