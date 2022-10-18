В Калининградской области на полигоне Балтийского флота готовят мобилизованных к отправке в районы военной спецоперации на Украине. Они в том числе отрабатывают боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок "Акация" и буксируемых миномётных комплексов "Сани". Минобороны показало на видео, как это происходит.

Подготовка мобилизованных на полигоне в Калининградской области. Видео © Минобороны РФ

"В рамках мероприятий боевой подготовки под руководством опытных офицеров артиллерийские и миномётные расчёты поразили специальные мишени, имитирующие бронетехнику и опорные пункты противника", — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

На видео инструктор говорит мобилизованным, что первое правило в ходе боевой подготовки — это соблюдение требований безопасности. Также никуда в армии без чёткого следования приказам командира.