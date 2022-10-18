США "в ярости": Угрозы Байдена Саудовской Аравии в Китае сочли блефом

Америка не станет портить отношения с Саудовской Аравией в пику совместного с РФ решения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом говорится в материале Китайского национального радио (CNR). Статью на английский перевёл официальный военный портал КНР China Military.

"Угроза администрации Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф. Вашингтон не выведет оттуда американские войска и не прекратит поставки оружия, потому что Саудовская Аравия — один из лидеров всего арабского и даже исламского мира, а также важный союзник США на Ближнем Востоке", — отметили в статье.