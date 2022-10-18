США "в ярости": Угрозы Байдена Саудовской Аравии в Китае сочли блефом
CNR: США не разорвут отношения с Саудовской Аравией, несмотря на угрозы
Америка не станет портить отношения с Саудовской Аравией в пику совместного с РФ решения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом говорится в материале Китайского национального радио (CNR). Статью на английский перевёл официальный военный портал КНР China Military.
"Угроза администрации Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф. Вашингтон не выведет оттуда американские войска и не прекратит поставки оружия, потому что Саудовская Аравия — один из лидеров всего арабского и даже исламского мира, а также важный союзник США на Ближнем Востоке", — отметили в статье.
По мнению экспертов из КНР, изменения курса Эр-Рияда во внешней политике не лучшим образом скажется на экономике США. Это в свою очередь делает понятным, почему "Белый дом пришёл в ярость" и захотел запугать Саудовскую Аравию, хотя на практике данная стратегия обречена на провал.
Ранее Лайф писал, что в Белом доме рассказали, как Байден может ответить Эр-Рияду. Предполагаемые меры Вашингтона в отношении Эр-Рияда могут касаться вопроса предоставления помощи королевству в сфере безопасности. Напомним, в США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Поводом стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое вызвало негативную реакцию в Вашингтоне, а Байден оказался разочарован. Позже стало известно, что он не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии на G20.