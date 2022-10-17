В Белом доме рассказали, как Байден может ответить Эр-Рияду
Белый дом: США могут принять против Саудовской Аравии меры в сфере безопасности
Американский лидер Джо Байден собирается принять определённые меры в отношении Саудовской Аравии после консультаций с Конгрессом. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, предполагаемые меры Вашингтона в отношении Эр-Рияда могут касаться вопроса предоставления помощи королевству в сфере безопасности. При этом представитель Белого дома напомнила, что Байден с начала президентства регулярно заявлял о желании пересмотреть подход к отношениям с Эр-Риядом.
"У президента есть время для переговоров, консультаций для принятия решения. Он определённо хочет провести консультации с Конгрессом", — добавила Жан-Пьер.
Ранее в США заявили о необходимости пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Поводом стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое вызвало негативную реакцию в Вашингтоне, а Байден оказался разочарован. Позже стало известно, что Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии на G20.
Flickr / The White House