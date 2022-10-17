В Белом доме рассказали, как Байден может ответить Эр-Рияду

Американский лидер Джо Байден собирается принять определённые меры в отношении Саудовской Аравии после консультаций с Конгрессом. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, предполагаемые меры Вашингтона в отношении Эр-Рияда могут касаться вопроса предоставления помощи королевству в сфере безопасности. При этом представитель Белого дома напомнила, что Байден с начала президентства регулярно заявлял о желании пересмотреть подход к отношениям с Эр-Риядом.