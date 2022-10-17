В США сочли пощёчиной Байдену решение саудитов о сокращении добычи нефти
The Hill: Саудовская Аравия дала пощёчину Байдену решением сократить добычу нефти
Решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти является пощёчиной президенту США Джо Байдену. Белый дом испытал шок, когда узнал об этом, сообщает газета The Hill.
"Решение о добыче нефти — это пощёчина президенту Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить режим увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать влияние санкций на Россию, надеясь, что это приведёт к снижению цены на газ в США", — говорится в публикации.
По данным газеты, решение ОПЕК+ вызвало возмущение у членов Конгресса США и шок у американской власти. В дальнейшем это стало поводом для пересмотра отношений США и Саудовской Аравии. Белый дом уже совсем скоро может принять меры против Эр-Рияда. Администрация Байдена намерена остановить поставки оружия и прекратить обслуживание техники, которая стоит на вооружении саудовской армии, говорится в материале.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. При этом американская экс-постпред при ООН Никки Хейли, комментируя данное решение, заявила, что страны ОПЕК+ решили сократить объёмы добычи нефти назло президенту США Джо Байдену. Это, по её словам, связано с его высказываниями против Саудовской Аравии в ходе президентской кампании.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Joe Biden