В США сочли пощёчиной Байдену решение саудитов о сокращении добычи нефти

Решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти является пощёчиной президенту США Джо Байдену. Белый дом испытал шок, когда узнал об этом, сообщает газета The Hill.

"Решение о добыче нефти — это пощёчина президенту Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить режим увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать влияние санкций на Россию, надеясь, что это приведёт к снижению цены на газ в США", — говорится в публикации.