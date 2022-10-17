В России резко выросли продажи препаратов для потенции и противозачаточных

Так, с июля по сентябрь соотечественники купили 2,7 миллиона упаковок препаратов для повышения потенции. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19% — чем за предыдущие три месяца. Противозачаточных за три месяца россияне закупили четыре миллиона упаковок (на 11% больше, чем в прошлом году, и на 17% — чем в предыдущем квартале). На препараты от эректильной дисфункции с июля по сентябрь граждане потратили 2,1 миллиарда рублей, рост трат составил 75% по сравнению с 2021 годом и 19% — с предыдущим кварталом.