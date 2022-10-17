Спрос на бытовую технику российских брендов вырос вдвое в 2022 году

Спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из СНГ в магазинах в РФ вырос в полтора-два раза в январе – сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на одну из крупнейших торговых сетей.

Из-за того что из России ушли западные фирмы, ассортимент их оборудования для кухни и дома сократился. В то же время это не коснулось продукции отечественных брендов. Кроме того, товары российских марок реализуются по привлекательным ценам.

Как сообщает издание, за первые девять месяцев текущего года продажи бытовой техники под марками из РФ и из СНГ выросли в полтора-два раза в зависимости от категорий. Об этом заявили в "М.Видео – Эльдорадо". В "Ситилинке" этот показатель увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом в сегменте отдельно стоящих электрических и газовых плит в штучных продажах первое место занял белорусский бренд Gefest, за ним идёт российская фирма Darina, а Flama из Краснодарского края замкнула топ-5. Кроме того, растёт популярность продукции китайских, турецких брендов, а также компаний из других стран, имеющих свои заводы на территории РФ. Речь идёт, например, о Haier, Beko и Candy.

В Минпромторге подтвердили, что объём производства отечественной бытовой техники в текущем году значительно увеличился. В частности, телевизоров стали выпускать на четверть больше, планшетов — более чем в два с половиной раза, принтеров — в пять раз, а встраиваемых газовых плит — примерно на 20%.